Прокуратура проверит ответственность властей Набережных Челнов в затоплении дачных участков
Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку по факту затопления дачных поселков «Бережок» и «Энергетик». Надзорное ведомство даст оценку действиям муниципальных властей и проверит соблюдение прав пострадавших.
По предварительной информации, дачные поселки СНТ «Бережок» и «Энергетик» были затоплены из-за поломки клапана дренажной трубы, которая вела из Камы в озеро Лебяжье, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Отмечается, что местные власти должны были обеспечить инженерную защиту прибрежной зоны, «подверженной негативному воздействию Нижнекамской ГЭС».
Ведомство обещает принять все необходимые меры, если найдет признаки нарушения закона.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым