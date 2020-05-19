ВЭБ.РФ может инвестировать 10 млрд рублей в переработку отходов в энергию в Татарстане

ВЭБ.РФ рассматривает возможность инвестирования 10 млрд рублей в завод по переработке ТКО в энергию в Татарстане. Об этом сообщил первый зампред — член правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский, пишет ТАСС.

По его словам, всего в сферу обращения с отходами, включая сортировку и переработку, ВЭБ может инвестировать около 800 млрд рублей. Пока проекты лежат на рассмотрении.

Для финансирования проектов ВЭБ.РФ может привлечь инвестиции коммерческих банков, финансовых институтов и частных инвесторов, а также выпустить «зеленые» облигации.

Неделей ранее «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов утилизации коммунальных отходов, общей стоимостью 600 млрд рублей.

Министр экологии Татарстана Александр Шадриков сегодня заявил, что эксперты компании LGA и «Мюллер-BBM» дали положительную оценку заводу по термическому обезвреживанию отходов.