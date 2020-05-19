Миронов о ДК железнодорожников в Казани: «Не переживайте, 100% цифровизации музея не будет»

Во дворце культуры железнодорожников не будет 100% цифровизации музея, сообщил глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.

«Юдинцы, не переживайте, 100% цифровизации музея не будет, мы ищем такие решения, чтобы максимально сохранить и передать историю Юдино, так, чтобы ее можно было не только увидеть, но и прикоснуться к ней», — написал Миронов в «Инстаграме».

Он подчеркнул, что сохранить то, что формировалось людьми, просили президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

По словам Миронова, сегодня концепцию будущего пространства обсудили с Наталией Фишман-Бекмамбетовой и рабочей группой, которая будет создавать музей и уже приступила к оцифровке имеющегося материала. Планируется, что богатое прошлое поселка посетитель сможет узнать через призму современного музея.

В этом году в Казани планируют открыть шесть общественных пространств, в том числе ДК железнодорожников в Юдино.

