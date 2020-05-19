В Татарстане у семей появилась возможность получить соципотеку повторно

В Татарстане семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, могут повторно получить социальную ипотеку. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда Татарстана.

Ранее этим правом могли воспользоваться только те семьи, которые до 1 октября 2013 года были признаны повторно нуждающимися.

Сейчас, чтобы взять соципотеку, граждане должны выполнить всего два условия: полностью выплатить предыдущий кредит, а также представить в исполком или жилищную комиссию по месту работы документы, подтверждающие необходимость улучшить жилищные условия.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Татарстане планируется построить 130 домов на 4 970 квартир общей площадью 273,6 тыс. кв. метров.

Социальная ипотека выдается сроком до 28,5 года. Первоначальный взнос — не менее 10% от стоимости квартиры. Средний размер ежемесячного платежа составляет 12—18 тыс. рублей. При этом каждому ребенку, родившемуся (усыновленному) после постановки на учет по соципотеке, выделяется субсидия в размере 200 тыс. рублей.

В апреле Госжилфонд отчитался о сдаче дома № 4-6 в казанском ЖК «Салават купере».