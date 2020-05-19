В мае жители Казани на «котлету с пюрешкой» потратят 277,78 рубля

На продукты для набора «котлета с пюрешкой» среднестатистический казанец в мае потратит 277,78 рубля, или 22,7% своего среднего заработка. В апреле этот набор стоил 275 рублей. К таким выводам пришел центр политических и маркетинговых технологий «Возрождение» и исследовательская компания ПОЛСТЕРЫ.РФ.

Проект «Котлета с пюрешкой» — это мониторинг розничных цен на продукты питания, входящие в рацион среднестатистического жителя России. Сюда входит завтрак (овсяная каша на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и половинка апельсина), обед (салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай, хлеб) и ужин (салат «Оливье», поджарка из курицы с макаронами, чай и хлеб). Всего задействован 31 продукт.

Минимальный уровень «Котлеты с пюрешкой» зафиксирован в Омске — 252,02 рубля. Максимально дорогой набор — в Иркутске (352,18 рубля).

По итогам прошлого года средняя зарплата в Казани составила 45 тыс. рублей.