Средняя зарплата в Казани за девять месяцев составила более 45 тыс. рублей

В январе — сентябре 2019 года средняя заработная плата в Казани составила 45 229 рублей, что на 5,2% больше по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

Реальная заработная плата составила 100,7% к этому же периоду прошлого года, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, что по итогам января — сентября 2019 года средняя заработная плата в Татарстане составила 36,2 тыс. рублей. Это на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.