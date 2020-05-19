Почти 60 процентов поступлений от налога на прибыль в бюджет РТ в 2019 году обеспечила нефтяная отрасль

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Уточненный отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2019 год по доходам в сумме 288 520 142,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 274 812 103,6 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 13 708 038,4 тыс. рублей представили участники сегодняшнего заседания Комитета Государственного совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам.

Согласно информации министра финансов республики Радика Гайзатуллина, основным источником пополнения бюджета в прошлом году стал налог на прибыль, и 59% перечислений пришлось на нефтяную отрасль.



— Я думаю, гораздо больше вопросов будет по первому кварталу 2020 года, — прокомментировал отчет председатель комитета Леонид Якунин.

