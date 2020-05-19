Минниханов сообщил о сохранении финансирования всех госпрограмм

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что все 50 госпрограмм, которые запущены в РТ, будут продолжены.

По его словам, доходы бюджета упали уже на 25 млрд рублей.

«Но мы планируем продолжать все 50 программ, которые запущены в республике. Те, кто на них работает, кормят свои семьи. У меня есть некий план и уверенность, что мы этот год вытащим», — отметил глава РТ.