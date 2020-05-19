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Министр экологии Татарстана заявил, что захоронение ТКО — экологический тупик для республики

13:04, 19.05.2020
Министр экологии Татарстана заявил, что захоронение ТКО — экологический тупик для республики
Фото: realnoevremya.ru

Захоронение ТКО — экологический тупик для Татарстана. Об этом на брифинге заявил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

По его словам, площадь всех объектов по захоронению отходов равна площади двух футбольных полей. Там образуется свалочный газ, токсичные вещества, высока пожароопасность полигонов.

Сегодня огласят оценку международных экспертов завода по термическому обезвреживанию отходов. Его планируют построить в Осиново. Из-за коронавируса экспертизу казанского МСЗ пришлось отложить.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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