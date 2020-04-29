Из-за коронавируса отложена экспертиза казанского завода по термическому обезвреживанию отходов

Фото: Минэкологии РТ

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков сообщил, что работа по экспертизе завода по термическому обезвреживанию отходов ведется. Но из-за пандемии пока отложена встреча с экспертами.

«Мы встречались со специалистами в Баварии и Саксонии — в Германии. В настоящее время из-за коронавируса пока отложили экспертизу».

Спикер сообщил, что работа продолжится после самоизоляции, министр обещал отчитаться по этой деятельности, когда она возобновится.