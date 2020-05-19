Житель Башкирии осужден в Татарстане за покушение на жизнь 16-летней

Фото: «Реальное время»

12 лет колонии строгого режима получил 35-летний рецидивист из Башкирии за 20 ударов ножом и попытку удушения несовершеннолетней жительницы села Подлесная Шентала Алексеевского района Татарстана.



Согласно приговору, 24 августа 2019 года подсудимый приехал в гости к сожительнице в Алексеевский район, но та отлучилась по делам в Казань, оставив гостя наедине с дочками 7 и 16 лет. Ночью мужчина напал на старшую из девочек — сначала ранил ножом, потом пытался придушить подушкой и руками. Девушка вырвалась и убежала.

Вину в покушении на убийство подсудимый полностью признал, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ. Приговор пока не вступил в силу.

Ранее в Казани 34-летний пациент психиатров убил мать и сестру.