Новости общества

12:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация

11:06, 19.05.2020
В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация
Фото: realnoevremya.ru

В России из-за распространения коронавируса решили приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев, пишет RT.

По словам Гриднева, из-за эпидемии COVID-19 на иммунитет идет большая нагрузка, а все прививки являются определенным воздействием на иммунную систему человека.

В Татарстане с 12 мая возобновили плановую вакцинацию детей.

ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров