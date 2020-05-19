В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация
В России из-за распространения коронавируса решили приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев, пишет RT.
По словам Гриднева, из-за эпидемии COVID-19 на иммунитет идет большая нагрузка, а все прививки являются определенным воздействием на иммунную систему человека.
В Татарстане с 12 мая возобновили плановую вакцинацию детей.
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