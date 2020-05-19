Детские лагеря и базу отдыха «Нижнекамскнефтехима» готовят к летнему сезону

Детские оздоровительные учреждения и базу отдыха «Дубравушка» ПАО «Нижнекамскнефтехим» начали готовить к летнему сезону. Организация заезда детей в лагеря начнется после снятия действующих ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

В загородных лагерях «Юность» и «Олимпиец» приступили к уборке территорий и корпусов. Чистоту и порядок в учреждениях наводят персонал и работники спортивного клуба «Нефтехимик». Особое внимание уделяется санитарной обработке, ее проводят с применением дезинфицирующих средств.

В оздоровительном лагере «Олимпиец» к предстоящему сезону обновили столовую. Здесь полностью заменили кухонное оборудование — установили новую посудомоечную машину, жарочные шкафы и плиты.

Генеральная уборка также ведется на базе отдыха «Дубравушка».

