В Казани из горящего здания спасены пять человек — видео

На пожаре в Казани спасены пять человек. Один мужчина погиб в собственной квартире.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по РТ, в 06.57 спасатели получили сообщение о пожаре в Казани по ул. Декабристов, 184. Загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома.

Во время тушения спасатели обнаружили тело мужчины приблизительно 60 лет. Также с верхних этажей спасены из зоны плотного задымления 5 человек — их вывели на улицу с помощью масок спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе.

В 07.25 пожарные зафиксировали ликвидацию открытого горения.

Ранее в Казани пострадавший в пожаре мужчина смог выбраться из горящего здания с 98% ожогами тела.