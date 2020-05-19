Аналитики выяснили востребованность сферы услуг на самоизоляции

Фото: Максим Платонов

Онлайн-сервис YouDo.com провел исследование на определения самых популярных сфер услуг на самоизоляции. Выяснилось, что россияне часто стали обращаться за помощью к курьерам, репетиторам, мастерам по маникюру и психологам.

Согласно данным исследования, услуги доставки начали заказывать на 50% чаще. Также на 42% вырос запрос на парикмахерские услуги, маникюр и педикюр, фитнес-тренеров и психологов. А услуги преподавателей и репетиторов стали востребованнее на 30%, передает RT.

Кроме этого, на самоизоляции люди на 74% чаще стали предлагать свои услуги в качестве курьеров и web-разработчиков. На 66% стало больше предложений специалистов для работы с текстами, аудио, рекламой и продвижением в интернете.

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