В Татарстане полицейские заменили колесо водителю с ограниченными возможностями

Фото: МВД по РТ

В Татарстане сотрудники ГИБДД помогли водителю с ограниченными возможностями здоровья, у которого на дороге пробило колесо.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РТ, в Нижнекамске инспекторы обратили внимание на автомобиль ЗАЗ с включенной аварийной сигнализацией. Возле автомобиля стоял пожилой мужчина.

Водитель рассказал, что во время движения автомобиль начало резко «уводить» в сторону. Он остановился, чтобы проверить. Оказалось, что у автомобиля повреждено переднее колесо. Сам он является инвалидом и заменить колесо не может, а проезжающие автомобилисты не останавливались.

Полицейские заменили колесо на запасное. Водитель смог продолжить движение.

Ранее в Казани сотрудники ГИБДД помогли женщине заменить спущенное колесо.

