В Татарстане полицейские заменили колесо водителю с ограниченными возможностями
В Татарстане сотрудники ГИБДД помогли водителю с ограниченными возможностями здоровья, у которого на дороге пробило колесо.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РТ, в Нижнекамске инспекторы обратили внимание на автомобиль ЗАЗ с включенной аварийной сигнализацией. Возле автомобиля стоял пожилой мужчина.
Водитель рассказал, что во время движения автомобиль начало резко «уводить» в сторону. Он остановился, чтобы проверить. Оказалось, что у автомобиля повреждено переднее колесо. Сам он является инвалидом и заменить колесо не может, а проезжающие автомобилисты не останавливались.
Полицейские заменили колесо на запасное. Водитель смог продолжить движение.
Ранее в Казани сотрудники ГИБДД помогли женщине заменить спущенное колесо.
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