В Казани сотрудники ГИБДД заменили женщине спущенное колесо

Фото: отдел пропаганды ГИБДД

В Казани сотрудники ГИБДД помогли женщине заменить спущенное колесо. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Казани.

Сообщается, что инспекторы заметили автомобиль с включенный аварийным сигналом. Рядом с машиной стояла женщина/ Старший лейтенант полиции Марат Сафаров, лейтенант полиции Рафил Шайдуллин и стажер Айдар Абубекеров остановились спросить, не нужна ли помощь. Женщина рассказал, что во время движения у нее спустило колесо. Заменить его она не может.

Техническую неисправность помогли устранить сотрудники ГИБДД. Она заменили пробитое колесо на запасное.