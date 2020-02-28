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В Казани сотрудники ГИБДД заменили женщине спущенное колесо

06:45, 28.02.2020
В Казани сотрудники ГИБДД заменили женщине спущенное колесо
Фото: отдел пропаганды ГИБДД

В Казани сотрудники ГИБДД помогли женщине заменить спущенное колесо. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Казани.

Сообщается, что инспекторы заметили автомобиль с включенный аварийным сигналом. Рядом с машиной стояла женщина/ Старший лейтенант полиции Марат Сафаров, лейтенант полиции Рафил Шайдуллин и стажер Айдар Абубекеров остановились спросить, не нужна ли помощь. Женщина рассказал, что во время движения у нее спустило колесо. Заменить его она не может.

Техническую неисправность помогли устранить сотрудники ГИБДД. Она заменили пробитое колесо на запасное.

Общество Татарстан
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