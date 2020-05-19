Ночью в Казани сбили женщину на трамвайных путях

Фото: соцсети

Ночью в Казани сбили женщину. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

ДТП произошло на улице Татарстан около полуночи. От удара пострадавшую откинуло на трамвайную полосу. За жизнь женщины боролись медики.

«Пока жива, сейчас в скорой откачивают... Надеюсь, все обойдется», — написал очевидец.

По предварительным данным, три женщины перебегали дорогу. Водитель автомобиля «Форд» двигался по трамвайным путям при пустой дороге. Спасти пострадавшую женщину не удалось.

Ранее урбанист Илья Варламов раскритиковал решение властей Казани сокращать пешеходные переходы.