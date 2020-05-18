Варламов раскритиковал власти, которые «оптимизируют» пешеходные переходы в Казани

Фото: Варламов

Блогер-урбанист Илья Варламов раскритиковал работу властей Казани по сокращению количества пешеходных переходов. Такое решение не решит проблему пробок, но создаст трудности для маломобильных групп населения.

«Очевидно, это сделает город менее удобным для пешеходов: в шести случаях после ликвидации на перекрестках останутся «п-образные» переходы, а в случае перехода на пересечении улиц Дзержинского и Чернышевского исчезнет прямой переход к парку «Черное озеро» — придется обходить как минимум 100 лишних метров», — пишет Варламов у себя в блоге.

Однако Варламов уверяет, что пешеходы продолжат ходить там, где им удобно и где они привыкли переходить, а вот безопасность их уже будет под угрозой. С требованием отменить постановление к председателю Комитета по транспорту обратилось казанское отделение фонда «Городские проекты».

«Кроме этого, при восстановлении стоит обезопасить переходы: как вариант — сделать их приподнятыми, что дополнительно заставит водителей снижать скорость. Это продемонстрирует приоритет пешеходов на переходах и снизит тяжесть возможных аварий», — предлагает альтернативу урбанист.



В заключение Варламов посоветовал бороться с пробками платными парковками и выделенными полосами для автобусов.



Ранее в исполкоме постановили ликвидировать переходы на перекрестках улиц Дзержинского и Чернышевского, улиц Горького и Гоголя, улиц Горького и Муштари, улиц Горького и Толстого, улиц Беломорской и Чапаева, улиц Лейтенанта Шмидта и Товарищеской, улиц Лейтенанта Шмидта и Зинина.

