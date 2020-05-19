Правительство Татарстана отменило международную выставку авиакосмических технологий

Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

Правительство Татарстана отменило международную выставку «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование» на территории «Казань Экспо», которая должна была пройти с 23 по 25 июля. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации республики.

Также отменяются научно-практическая конференция, форумы деловой и санитарной авиации и заседание координационного совета предприятий машиностроения республики. Мероприятия должны были проводить КНИТУ-КАИ, ОАО «Казанская ярмарка», Минобрнауки Татарстана и Минпромторг РТ.



Напомним, ранее руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова не стала отвечать на вопрос об отмене или переносе Сабантуя. По ее словам, это пока неактуально.

