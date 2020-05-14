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Лилия Галимова не стала отвечать на вопрос об отмене или переносе Сабантуя

12:48, 14.05.2020 1
Лилия Галимова не стала отвечать на вопрос об отмене или переносе Сабантуя
Фото: wikipedia.org

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова не стала отвечать на вопрос об отмене или переносе Сабантуя. Пока это неактуально, сказала Галимова во время онлайн-брифинга.

Вчера глава Арского района Ильшат Нуриев сообщил, что в Арске еще не отменяли Сабантуй. Он допускает, что планы могут быть пересмотрены в связи с эпидемией коронавируса.

В этом году федеральный Сабантуй планировали провести 3—4 июля в Москве, в парке Коломенское.

В прошлом году праздник плуга в Мирном посетил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

ОбществоКультура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:55
    не до сабантуев нынче
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