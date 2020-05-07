СМИ сообщили о согласии Путина на поставку в РФ аппаратов ИВЛ из США
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора принял его предложение направить России аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что глава вашингтонской администрации оценил положительно разговор лидеров двух стран, передает агентство Bloomberg.
Как сообщала пресс-служба Кремля, в числе обсуждаемых сторонами тем было противодействие пандемии. Также Америка предложила направить в РФ партию медицинского оборудования.ОбществоВласть
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