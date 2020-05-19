Сегодня в Татарстане ожидается дождь и сильный ветер до 24 м/c

Во вторник, 19 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем возможен дождь, в отдельных районах ожидаются гроза, град.

Ветер юго-западный, южный умеренный, днем и вечером местами сильный порывами до 15—20 м/с, в отдельных районах до 24 м/c, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем от +13°С до +18°С. В Казани синоптики прогнозируют 13—15 градусов тепла. В Набережных Челнах разброс составит от +15°С до +17°С.

