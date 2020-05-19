Новости общества

05:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается дождь и сильный ветер до 24 м/c

05:31, 19.05.2020
Сегодня в Татарстане ожидается дождь и сильный ветер до 24 м/c
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 19 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем возможен дождь, в отдельных районах ожидаются гроза, град.

Ветер юго-западный, южный умеренный, днем и вечером местами сильный порывами до 15—20 м/с, в отдельных районах до 24 м/c, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем от +13°С до +18°С. В Казани синоптики прогнозируют 13—15 градусов тепла. В Набережных Челнах разброс составит от +15°С до +17°С.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров