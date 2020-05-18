Во всех районах Татарстана появятся общественные представители бизнес-омбудсмена РТ

В каждом районе и городском округе Татарстана появятся общественные представители уполномоченного по защите прав предпринимателей. Такое поручение дал президент республики Рустам Минниханов.

Представители выбраны из числа наиболее активных и состоявшихся бизнесменов. Они на общественных началах помогут бизнес-омбудсмену РТ на местах в обеспечении гарантий государственной защиты прав и законных интересов предпринимателей.

Они будут взаимодействовать с территориальными контрольно-надзорными органами, органами государственной власти и местного самоуправления. Планируется, что представители бизнес-омбудсмена РТ будут участвовать в организации круглых столов и совещаний для предпринимателей.

Так, завтра на встрече с главой республики будет представлена новая структура — институт общественных представителей уполномоченного по защите прав предпринимателей, сообщил «Реальному времени» пресс-секретарь уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Александр Андреев.

Также завтра Рустам Минниханов проведет онлайн-встречу с первыми представителями.

Ранее сообщалось, что в Министерстве экономики РТ могут рассмотреть меры поддержки компаний, получивших убыток из-за пандемии коронавируса.

