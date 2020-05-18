Глава Удмуртии Бречалов подарил Загитовой книгу на день рождения

Глава Удмуртии Александр Бречалов принял у себя олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову и поздравил ее с днем рождения.

В подарок на 18-летие фигуристке были вручены книги с достопримечательностями Ижевска и всей Удмуртии и большой букет цветов.

«В Ижевске начиналась ее спортивная карьера, теперь в ее коллекции будет несколько книг с напоминаем о любимых местах родного города. На соревнования можно не возить, но пролистывать обязательно — родные места помогают. Впереди целая жизнь, а новость о включении спортсменки в состав сборной России на будущий сезон — отличный подарок на 18-летие!» — заявил Бречалов.

Напомним, сегодня Загитова отмечает свое совершеннолетие, фигуристке исполнилось 18 лет. Ранее спортсменка получила поздравление от своего тренерского штаба.