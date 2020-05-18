«Татспиртпром» закупает 3 млн пробок за 10 млн рублей
«Татспиртпром» объявил тендер на поставку колпачков «Татарстан» с декоративным тиснением. Начальная цена контракта составляет 10,8 млн рублей.
Согласно техзаданию, предприятие приобретает партию в 3 млн штук.
Аукцион проводится только среди малого или среднего бизнеса. Первые части заявок рассматривались сегодня, следует из сообщения на сайте госзакупок. Во вторник участники должны будут представить свои предложения по цене.ПромышленностьБизнес Татарстан
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