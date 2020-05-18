Занимающаяся искусственным снегом компания подала в суд на «Свияжские холмы»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана оставил без движения иск самарского ООО «Скадо оснежение и пылеподавление» к горнолыжному комплексу «Казань» («Свияжские холмы»). Размер требований составил всего 338 тысяч рублей.

Иск поступил 14 мая, а уже на следующий день был оставлен без движения до 5 июня, следует из материалов суда.

Напомним, что минувшей зимой снег выпал поздно и в недостаточном количестве. Из-за слишком теплой погоды курорты даже не смогли вовремя начать оснежать склоны искусственно. Коммерческий директор города-курорта «Свияжские холмы» Мария Артюх рассказывала, что для качественного искусственного снега требуется температура от 3—5 градусов ниже ноля.