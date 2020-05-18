Сотня казанских кафе сэкономит 2,5 млн рублей на безвозмездном размещении веранд

Исполком Казани принял решение о размещении летних веранд на безвозмездной основе. 103 уличных кафе сэкономят более 2,5 млн рублей. Об этом сообщили на заседании штаба.

В мэрии продолжают принимать заявки на эту меру поддержки предпринимателей.

Ранее сообщалось, что в парках Казани заработали 16 объектов торговли, где можно купить товары только на вынос.