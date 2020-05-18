В Казани с 12 мая составили 2 тыс. протоколов за нарушения масочно-перчаточного режима

С 12 мая в Казани за невыполнение правил перчаточно-масочного режима правоохранители составили около 2 тыс. протоколов, из них 420 — в отношении продавцов и посетителей магазинов, 240 — в отношении пассажиров в общественном транспорте. Об этом сообщили на заседании казанского штаба.

К ответственности привлекли более 45 должностных, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые не обеспечивали санитарно-эпидемиологические нормы.

За повторные нарушения оштрафовали на 500 тыс. рублей руководителя предприятия общепита и на 250 тыс. рублей — владельца сауны.

Ранее в соцсетях сообщили, что казанец попытался пройти в метро в боксерских перчатках.