Соцсети: казанец попытался пройти в метро в боксерских перчатках и варежках

В Казани корреспонденты «ТатарстанДа» попытались пройти в метро в боксерских перчатках и варежках в качестве эксперимента. Ролик опубликовали в соцсетях.

Сначала ведущий попробовал пройти в метро в варежках. На станции метро «Яшьлек» полицейский сначала засомневался, но все же пропустил молодого человека.

После корреспондент решил попробовать пройти в «подземку» в боксерских перчатках. Стражи порядка оценили такой креатив. «Об этом думали, по-любому кто-то зайдет в таких», — сказал один из полицейских. Они помогли молодому человеку застегнуть вторую перчатку и пропустили к вагону.

Напомним, с 12 мая в Татарстане ввели «масочный» режим. Жителям, выходя из дома, необходимо надевать маску. А в торговых организациях и транспорте обязательно носить перчатки. Как уточняли власти, подойдут любые, которые есть у гражданина.

В первый день ослабления ограничений пользователи в соцсетях сообщали, что в казанском метрополитене запретили вход пассажирам без масок и перчаток.

