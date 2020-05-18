Коронавирус не мешает нижнекамским властям ремонтировать дамбу и облагораживать город

«Ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется»

«Деловой понедельник» в нижнекамской мэрии начался с обсуждения ситуации с коронавирусом. В столице нефтехимиков зафиксировано 112 случаев заражения COVID-19, 48 человек выздоровели, одного пациента врачам спасти не удалось. Сейчас в госпитале лечатся 70 человек, четверо из них подключены к аппарату ИВЛ. В списке контактировавших с заболевшими — 158 жителей города и района. Все они находятся под наблюдением врачей.



По словам Айдара Метшина, коронавирусная инфекция проникла в трудовые коллективы. Мэр призвал нижнекамцев серьезнее относиться к своему здоровью и здоровью окружающих.

— В этой связи нами были приняты дополнительные меры по соблюдению режима самоизоляции нижнекамцев, попавших в группу риска. В большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно, что не исключает последующего роста заболеваемости. Я еще раз хочу обратиться к нижнекамцам, которые сейчас находятся на самоизоляции, — каждый из нас несет ответственность не только за свою жизнь, но и жизнь других людей. Не подвергайте дополнительному риску ни себя, ни окружающих, — потребовал мэр.



Айдар Метшин напомнил о необходимости соблюдения масочного режима. По словам градоначальника, в Нижнекамске к работе вернулись 693 организации, реализующие непродовольственные товары. Однако проверка торговых точек показала, что не все предприниматели выполняют требования профилактики. В рамках проведенного рейда комиссия проверила рынки, салоны сотовой связи, продуктовые и цветочные магазины.

— Нельзя сказать, что все объекты исчерпывающе выполняют предписанные требования санитарно-эпидемиологической защиты. Я в очередной раз обращаюсь ко всем объектам МСБ: эти требования необходимо выполнять. В целом ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. Нам еще предстоит многое сделать в обеспечение мер защиты для населения, — отметил Айдар Метшин.

Градоначальник затронул тему дистанционного обучения школьников. В этом году в Нижнекамске 11-й класс оканчивают 1130 учеников, девятый класс — 2876. Все они заканчивают учебный год дистанционно, выпускники, поступающие в вузы, готовятся к экзаменам.

Открывшиеся на прошлой неделе детские сады города приняли 8 875 детей — 51% от общего количества воспитанников. В детсадах даже проведут выпускные — правда, они пройдут без родителей. На утренниках разрешат присутствовать лишь воспитателям, детям, фотографам и видеооператорам.



Дамба, ДЮСШ, футбольный манеж, полигон отходов и новые стройки: жизнь продолжается

В условиях пандемии нижнекамские власти не прекращают работать над семью федеральными и 25 республиканскими программами. В июне начнется масштабная реконструкция Красноключинской дамбы. На первый этап работ выделено порядка 66 млн рублей. Общая же стоимость реконструкции составит 906 млн рублей.

— В паводковый период в зону подтопления попадают три населенных пункта, где проживают порядка 500 человек, три детских оздоровительных лагеря, садово-огородные участки и более 100 объектов инженерной инфраструктуры. Для нас проект реконструкции дамбы очень важен. Проект дамбы протяженностью более двух километров предполагает обустройство подпорной стенки с применением шпунта, монолитного железобетонного шапочного бруса, откосного крепления, предусмотрено крепление дна перед стенкой из щебня, — рассказал руководитель ИК НМР Айдар Сайфутдинов.

Строительные работы также ведутся на полигоне резинотехнических изделий около села Прости. На реализацию первого этапа работ направят 646 миллионов рублей.

В этом году в районе откроются два новых детских сада, продолжится благоустройство парков и скверов, в том числе в сельских поселениях.

В рамках празднования 100-летия ТАССР по поручению Рустама Минниханова в Нижнекамске построят крытый футбольный манеж. На реализацию проекта направлено 329 млн рублей. А ГК ТАИФ, в свою очередь, планирует провести масштабную реконструкцию комплекса детской спортивной школы.

— Я хотел бы отметить, что реализация внеплановых масштабных проектов, таких как реконструкция детской спортивной школы ГК ТАИФ, строительство детского сада и школы в 34-м микрорайоне компании «Татнефть», возможно при стабилизации макроэкономической ситуации, и мы надеемся, что ранее намеченные планы по реализации этих проектов осуществятся, — подытожил Айдар Метшин.

Лилия Егорова