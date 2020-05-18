Минздрав России разъяснил порядок выплат медикам за работу с пациентами с COVID-19

Минздрав России разъяснил порядок выплат медикам, работающим с заразившимися коронавирусом. Соответствующее письмо в регионы 17 мая направила замглавы ведомства Татьяна Семенова.

Стимулирующие выплаты получат медики, непосредственно работающие с больными COVID-19. Это медработники стационаров, специализированных выездных бригад скорой помощи, а также их водители, в том числе привлеченные к работе сотрудники транспортных организаций, пишет РБК.



Выплата будет единовременной. Ее выдадут в полном размере вне зависимости от количества смен или часов, если сотрудник отработал по установленному графику.

Доплата положена всем медработникам независимо от должности. Отсчет начисления выплат начинается с 12 апреля. Средства должны выплатить в сроки выдачи зарплаты.

Президент России Владимир Путин 15 мая потребовал разобраться с выплатами медикам. «Послушайте меня. Послушайте внимательно, — сказал он. — Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией. А не за какие-то часы, минуты и так далее».

Позже прокурор Татарстана Илдус Нафиков предупредил главу Минздрава РТ Марата Садыкова об ответственности за нарушение прав медиков при получении доплат за работу с пациентами с коронавирусом.

