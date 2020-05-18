Российский физик получил премию ISCS Awards

Руководитель научной группы Российского квантового центра Алексей Кавокин удостоился премии ISCS Awards. Он предсказал возможность создания нового типа лазеров при комнатной температуре.

Исследования ученого касались поляритонов и возможности создания поляритонного лазера, Он теоретически доказал, что такой излучатель может действовать не только при температурах близких к абсолютному нулю.

«Премия присуждается только одному человеку, это делает ее особенно значимой. Алексей Кавокин получил премию за теоретическое предсказание явления Бозе-Эйнштейновской конденсации при комнатной температуре, которое привело к созданию поляритонного лазера», — сообщает пресс-служба Российского квантового центра.

Благодаря открытию Кавокина физики смогли создать поляритонный лазерный диод, работающий при комнатной температуре.