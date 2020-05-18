Новости общества

08:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российский физик получил премию ISCS Awards

08:08, 18.05.2020
Российский физик получил премию ISCS Awards
Фото: rqc.ru

Руководитель научной группы Российского квантового центра Алексей Кавокин удостоился премии ISCS Awards. Он предсказал возможность создания нового типа лазеров при комнатной температуре.

Исследования ученого касались поляритонов и возможности создания поляритонного лазера, Он теоретически доказал, что такой излучатель может действовать не только при температурах близких к абсолютному нулю.

«Премия присуждается только одному человеку, это делает ее особенно значимой. Алексей Кавокин получил премию за теоретическое предсказание явления Бозе-Эйнштейновской конденсации при комнатной температуре, которое привело к созданию поляритонного лазера», — сообщает пресс-служба Российского квантового центра.

Благодаря открытию Кавокина физики смогли создать поляритонный лазерный диод, работающий при комнатной температуре.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров