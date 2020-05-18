В России предложили устанавливать знаки в зоне работы дорожных знаков

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) предложили МВД ввести новые знаки, которые будут обозначать на дорогах участки работы комплексов, вычисляющих среднюю скорость транспорта.

Инициированные поправки предполагают создание знаков «Зона автоматического контроля» и «Конец зоны автоматического контроля», пишет «Коммерсант». Они должны устанавливаться в местах работы любых дорожных камер за 300–500 м вне населенных пунктов и за 150–300 м в городе. В местах, где работают комплексы, вычисляющие среднюю скорость автомобиля на участке, эти знаки должны пополняться специальными табличками.

В ОНФ идею объясняют главной целью: увидев такой знак водитель снизит скорость и главная цель будет достигнута.

Напомним, что одним из производителей комплексов, отслеживающих среднюю скорость транспорта, является татарстанская компания «Автодория». Долгое время в состав учредителей входила супруга экс-министра связи и массовых коммуникаций РФ Светлана Никифорова.