Московский «АвтоУраган» сметает «Автодорию»: Рифкат Минниханов выбрал тотальный контроль

Супруга экс-министра связи и массовых коммуникаций РФ Светлана Никифорова вышла из состава учредителей компании

Казанские комплексы фиксации нарушений ПДД «Автодория», установленные на татарстанских участках федеральной трассы М7, могут быть демонтированы и выведены из эксплуатации. С уходом супруги экс-министра связи и массовых коммуникаций РФ Светланы Никифоровой из учредителей компании-разработчика «Автодория» проиграла первый в этом году тендер на переоснащение средствами фотофиксации трех автомобильных дорог федерального значения общей протяженностью почти 1 000 км. Победителем конкурса признана московская компания-производитель АПК «АвтоУраган-ВСМ2», но контракт с ней остается неподписанным. Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» (ГБУ БДД) Рифкат Минниханов сохраняет интригу, советуя проигравшим следить за объявлениями на тендерной площадке.

«Автодорию» снимают с федеральных дорог?

Федеральные трассы, проходящие по территории Татарстана, в массовом порядке оборудуют дорожными камерами фиксации нарушений ПДД. К концу сентября этого года сразу на трех скоростных магистралях федерального значения установят 100 новых стационарных аппаратно-программных-комплексов «АвтоУраган-ВСМ2», разработанных и выпускаемых московской компанией «Технологии распознавания» — по некоторым данным, это примерно 20 процентов от общего покрытия дорожной сети.

С высокой долей вероятности «АвтоУраганы» заменят казанские комплексы «Автодория», которые работали вдоль трассы М7 «с незапамятных времен», как выразился в разговоре с «Реальным временем» представитель заказчика — ГБУ БДД. «Окончательное решение не принято, но, скорее всего, будем снимать», — заметил он, попросив не указывать его имя. Таким образом, контракт с «Автодорией» на аренду технических средств контроля за движением автомобильного транспорта на федеральных дорогах может быть расторгнут.

С уходом Светланы Никифоровой из учредителей компании-разработчика «Автодория» проиграла первый в этом году тендер на переоснащение средствами фотофиксации трех автомобильных дорог. Фото itpark-kazan.ru

Рифкат Минниханов провел первый аукцион

Как стало известно «Реальному времени», сменщик «Автодории» определился совсем недавно. 18 июня ГБУ БДД провело первый в этом году электронный аукцион по выбору поставщика стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД для покрытия федеральных трасс. На торги выставили почти 1000 км трех участков федеральных дорог: это отрезок пути с 736-го км по 1 167-й км М7 «Волга», 400 км, начиная с 11-го км, автодороги Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном, и 137 км трассы Казань — Буинск — Ульяновск (почти 60 процентов от общей протяженности). Отметим, что новые комплексы контроля ПДД накроют обновленный участок федеральной трассы М7, строительство которого завершается в этом году.

По условиям конкурсной документации, средства контроля ПДД должны быть установлены с интервалом не более 15 км и не менее одного километра. Начальная стоимость контракта составила 155 млн рублей. Иначе говоря, победитель аукциона должен установить 100 комплексов средней стоимостью 1,5 млн рублей каждый. Для выполнения работ на поставку и монтажу камер ему отводится 3 месяца с небольшим; крайний срок сдачи системы контроля — 25 сентября этого года.

«Рекогна-Индастриал» опустила цену на 30 процентов



Участники электронного аукциона обрушили стартовую цену на 30 процентов, доведя ее до 109 млн рублей. Разыграли его четыре претендента: казанская «Автодория», «Рекогна-Индастриал», связанная с московской компанией «Технологии распознавания», и две известные питерские компании «Корда Групп» и «Симикон-Сервис». Вопреки ожиданиям, острой конкурентной борьбы между ними не произошло. Как видно из протокола, сначала «Симикон», подавший заявку первым, сбил начальную цену до 130 млн рублей. После этого в торги вступила «Рекогна-Индастриал», которая продолжила играть на понижение, опустив цену до 109 225 рублей. Ее предложение было зафиксировано в 13.12. Буквально через несколько минут активизировались остальные претенденты: в 13.23 с точно такой же ценой (109 225) выступили «Корда Групп», а в 13.24 — казанская «Автодория». Опытные игроки называют такой прием на торгах «доподачей». Дублируя ценовое предложение потенциального победителя, следующие за ним претенденты оставляют за собой шанс забрать контракт в случае его неисполнения. Правда, в этом случае нужно успеть «выстрелить» мгновенно, чтобы оказаться вторым. Как видим, казанской «Автодории» это не удалось.

Безоговорочную победу московской «Рекогна-Индастриал» можно считать сенсацией. Ведь еще в феврале этого года, когда был анонсирован аукцион для покрытия сетью камер обновленной трассы Казань — Набережные Челны, все ожидали, что поставщиком будет «Автодория», основанная несколько лет назад супругой экс-главы Минкомсвязи РФ Николая Никифорова Светланой. Тогда, к слову, глава ГБУ БДД Рифкат Минниханов предупредил дальнобойщиков, что поднимать максимальную скорость на челнинской трассе с 90 до 110 км/ч не будут, так как после реконструкции она не может быть приравнена к европейским автобанам. Но покрытие контрольными средствами фиксации нарушений будет усиливаться, так как аварийность на этих участках дорог продолжает вызывать беспокойство.

Еще в феврале этого года, когда был анонсирован аукцион для покрытия сетью камер обновленной трассы Казань — Набережные Челны, все ожидали, что поставщиком будет «Автодория». Фото Максима Платонова

Три недели без контракта

Интересно, что несмотря на то, что итоги аукциона не оспариваются ни одним из участников, госконтракт остается неподписанным. По крайней мере, на электронной страничке на сайте www.zakupki.gov.ru отсутствуют данные о заключении контракта с победителем. Информацию об этом нам подтвердили и в ГБУ БДД, и в «Рекогна-Индастриал». Причем задержка растянулась почти на 3 недели, тогда как обычно на формальности уходит не больше недели. В чем причина отставания, ни одна из сторон не комментирует. Вероятно, победитель ищет необходимый капитал для обеспечения исполнения обязательств, так как при снижении стартовой цены контракта больше чем на 25 процентов исполнитель обязан в качестве антидемпинговой меры предоставить гарантии его выполнения в объеме, равном стоимости контракта.

Впрочем, в компании «Рекогна-Индастриал» не сомневаются в его успешном выполнении. «Мы уверены в том, что контракт будет выполнен, — заявили «Реальному времени» в руководстве компании. — Эти комплексы мы готовы уже хоть сейчас отгружать в Татарстан — готовое оборудование лежит на складе. Его не надо специально производить, ожидая двух месяцев. Фактически, нам остается лишь смонтировать его в местах установки и провести поверку аппаратнопрограммных комплексов «АвтоУраган-ВСМ2».

Для этого москвичи намерены нанять местную монтажную организацию, а не возить монтажников из Москвы. «Будем выбирать, переговоры ведутся с несколькими монтажными фирмами, — сообщил представитель компании. — Первую партию отгрузим через 3 дня после подписания контракта».

Рифкат Минниханов: следите за объявлениями на тендерной площадке

Интересно, что проигрыш «Автодории» совпал с выходом из капитала компании влиятельного учредителя Светланы Никифоровой. По данным «Спарк-Интерфакс», в конце прошлого года компания Никифоровой «Стартобаза», которой принадлежало 63,65 процента «Автодории», покинула ее. Вместо нее 70-процентным совладельцем компании значится ООО «Сотка Высоток», у которого вплоть до декабря прошлого года было как раз 6,35 процента. Директор и бенефициар этой компании — Артем Лопатин. Второй бенефициар остался прежним.

Однако в «Автодории», похоже, не теряют надежды на пересмотр итогов аукциона. Комментируя их «Реальному времени», директор «Автодории» Алексей Колотушкин заметил, что «несвоевременное или ненадлежащее исполнение победителем аукциона своих обязательств по госконтракту влечет за собой необходимость применения штрафных санкций вплоть до расторжения контракта в одностороннем порядке».

По словам главы ГБУ БДД, деньги от штрафов поступали и будут поступать в бюджет республики. Фото Олега Тихонова



Не исключено, впрочем, и то, что вслед за этим конкурсом последуют другие, которые дадут возможность «Автодории» остаться на федеральных трассах. Правда, комментируя «Реальному времени» такую вероятность, Рифкат Минниханов заявил по телефону, что дорожных камер и так хватает. «100 новых камер — это немало. Сейчас не могу вам сказать точную цифру, но их достаточно». А комментируя проигрыш «Автодории», он заявил: «На федеральную дорогу смотреть не надо, надо смотреть на сайт».

По словам главы ГБУ БДД, деньги от штрафов поступали и будут поступать в бюджет республики. «Безопасность у нас не делится на федеральную и республиканскую. Безопасность — это наше общее дело. Какая разница человеку, если он попал на штраф. Это вы, журналисты, любите делить, еще кто-то там делит. А у нас безопасность общая. Мы с Москвой ее не делим», — заключил он.

«АвтоУраган» не остановится

Заметим, что комплексы «АвтоУраган-ВСМ2» считаются одними из наиболее «коварных» систем распознавания нарушений ПДД. В отличие от «Автодории», они почти незаметны и плохо поддаются вылавливанию авторадами. Ими оснащены многие федеральные и московские дороги — всего на них работают около 3 тысяч комплексов. По словам представителя компании-производителя, «АвтоУраган ВСМ-2» способен фиксировать не только среднюю скорость на контролируемом участке, но и мгновенную скорость в конкретной точке.

— Они будут связаны между собой: не рассчитывайте, что между ними дырка. Каждый дорожный датчик будет фиксировать скорость непосредственно у рубежа (место размещения камеры, — прим. ред.) и на всем пути до следующего. Так что охват контроля дорожными камерами будет 100 процентов, — пообещал в разговоре с нами представитель нового поставщика. Правда, пока схема дислокации камер не определена. «Автодория» и «АвтоУраган» абсолютно разные комплексы. Я думаю, что они посмотрят, как работают наши комплексы. И если все будет хорошо, тогда, наверное, будут ставить наши», — сказал он, имея в виду победные результаты на будущих аукционах.