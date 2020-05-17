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Netflix представил клип для «Евровидения»

21:35, 17.05.2020
Netflix представил клип для «Евровидения»
Фото: скриншот

Студия Netflix выпустила клип для «Евровидения». Ролик опубликован на канале Netflix UK & Ireland.

Этот пародийный клип является трейлером к оригинальной комедии Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga с Уиллом Ферреллом и Рейчел МакАдамс в главных ролях.

Напомним, международный музыкальный конкурс «Евровидение» должен был пройти в мае в Роттердаме. Однако из-за пандемии коронавируса его пришлось отменить.

Россию на конкурсе должна была представлять панк-рэйв-группа из Санкт-Петербурга Little Big с песней Uno.

Позже организаторы сообщили, что «Евровидение» пройдет в 2021 году в этом же городе. На сегодняшний день 18 артистов, выступления которых планировались в этом году, подтвердили, что будут представлять свою страну в 2021-м.

Взамен конкурса организаторы провели специальный телеконцерт Europe Shine A Light. В нем приняла участие и российская группа.

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