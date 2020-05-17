В центре Казани проходит ремонт территории возле здания КФУ

В центре Казани возле набережной озера Кабан проходит ремонт территории, прилегающей к зданию КФУ. Об этом «Реальному времени» рассказали очевидцы.

Так, благоустраивается территория Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого КФУ на улице Татарстан. В частности, рабочие укладывают новую плитку.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появились фотографии с места работ по благоустройству второй очереди набережной озера Нижний Кабан. Там рабочие приступили к укладыванию покрытия на прогулочной зоне.

