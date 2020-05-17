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Соцсети: В Казани начали достраивать прогулочную полосу набережной Кабана

12:26, 17.05.2020
Соцсети: В Казани начали достраивать прогулочную полосу набережной Кабана
Фото: соцсети

В соцсети появились фотографии с места работ по благоустройству второй очереди набережной озера Нижний Кабан. Судя по фотографии, рабочие приступили к укладыванию покрытия на прогулочной зоне

«Начали достраивать прогулочную полосу возле озера Кабан», — подписал фото автор.

По данным портала мэрии Казани, ежедневно на стройплощадке работают порядка 60 человек. Обе стороны озера будут обустроены — появятся фитоочистные каскады, амфитеатр, гамаки, спортплощадка, озелененная территория, пикник-парк, велодорожки и велопарковки.

Работы планируют завершить к осени 2020 года.

Ранее «Реальное время» сообщало, что реконструкция набережной озера Кабан близится к завершению.

Общество Татарстан
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