В Казани на пьяного мужчину, которого полицейский грубо затолкал в патрульную машину, завели уголовное дело

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Полицейские в Казани задержали дебошира, который вел себя агрессивно в магазине и нанес телесные повреждения правоохранителю. На него составили административный протокол и возбудили уголовное дело.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором правоохранители грубо скручивают стоящего на коленях нетрезвого мужчину. После один из них начал что-то говорить задержанному, взяв его за голову, а потом толкнул мужчину. В результате тот буквально «залетает» в полицейскую машину.



Как объяснили в пресс-службе МВД по РТ, в полицию обратились граждане с жалобой на дебошира в магазине. Стражи порядка предложили пьяному мужчине проехать в отдел полиции для разбирательства.

При посадке в патрульный автомобиль он начал оказывать сопротивление полицейским, а также ударил одного из них по голове. Из-за этого правоохранителям пришлось применить силу.

В отношении мужчины составили административный протокол «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Кроме того, по факту нанесения телесных повреждений сотруднику полиции Следком по РТ возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».