Соцсети: полицейский в Казани грубо затолкал в патрульную машину пьяного мужчину без маски

Фото: скриншот видео

В Казани полицейский грубо затолкал в патрульную машину нетрезвого мужчину без маски. Видео поделились пользователи соцсетей.

На кадрах видно, как правоохранители грубо скручивают стоящего на коленях нетрезвого мужчину. После один из них начал что-то говорить задержанному, взяв его за голову, а потом толкнул мужчину. Тот буквально «залетел» в полицейскую машину.

Ранее сообщалось, что в Чистополе на двое суток арестовали водителя, который зажал руку инспектора окном.