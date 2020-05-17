Минкульт РТ предлагает обсудить идеи использования Присутственных мест Казанского Кремля

Минкульт Татарстана приглашает принять участие в обсуждении предложений по вариантам использования помещений ля современного использования здания присутственных мест Казанского Кремля. Об этом сообщает пресс-служба ведомтва.

Сейчас ведется разработка концепции, как современно могут использоваться здания присутственных мест Казанского Кремля. По предварительной концепции 1 этаж может быть отдан под размещение магазинов, кафе и ресторанов.

Заявки принимаются до 29 мая 2020 года на адрес электронной почты: mkrt@tatar.ru. Публичное обсуждение планируют провести 3 июня 2020 года. Место, время и формат пока не определены.

Ранее сообщалось, что на реставрацию объектов в Казанском кремле выделено 138 млн рублей.

