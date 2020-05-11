На реставрацию объектов в Казанском кремле выделено 138 млн рублей

На ремонт и реставрацию объектов, расположенных в музее-заповеднике «Казанский Кремль» выделено 138 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Исполнителю, к примеру, нужно будет смонтировать воздуховоды и вытяжные вентиляторы мечети Кул Шариф, отремонтировать кровлю церкви Николы Ратного, заменить вентиляционные решетки в Благовещенском кафедральном соборе. У арки Воскресенской башни нужно установить дополнительные камеры, отреставрировать фасады, укрепить расслоившуюся кирпичную кладку и проч.

Срок выполнения работ — 31 марта 2021 года. Заявки на участие принимаются до 20 мая 2020 года. Источник финансирования — бюджет Татарстана.

Ранее газета «Реальное время» писала, что несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса музеи Казанского кремля закрыты, вход на территорию крепости свободный.