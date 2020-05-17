В городе Циолковском при «Роскосмосе» выявлен первый случай коронавируса

При космодроме «Восточный» выявлен первый случай коронавируса. Глава города Циолковский, где живут сотрудники «Восточного», Сергей Левицкий сообщил о первом случае инфицирования СOVID-2019.

На космодроме усилены меры безопасности. Два раза в день там дезинфицируют автомобили, доставляющих рабочих. На всех объектах проводится регулярная обработка, чаще проводят влажную уборку с дезинфицирующими средствами. Сотрудники предприятия обеспечены санитайзерами, передает «Коммерсант».

Рабочие питаются по специальному графику посещения столовых, чтобы избежать большого скопления людей. Также администрация усилила контроль за соблюдение масочного режима.

Ранее генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин стройка на космодроме за весь период не прерывалась «ни на час». Роскосмос начал наращивать темпы строительства стартового комплекса под ракету-носитель «Ангара».

