В Роскосмосе рассказали о строительстве «Восточного» во время эпидемии
Роскосмос начал наращивать темпы строительства стартового комплекса под ракету-носитель «Ангара». Стройка за весь период не прерывалась ни на час, сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Заболевших, благодаря принятым жестким мерам изоляции стройки и строительного городка, нет», — написал Рогозин на своей странице в Twitter.
Напомним, что подрядчиком строительства стартового комплекса под «Ангару» выступает ПСО «Казань».
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказывал, что строительство стартового комплекса под «Ангару» на космодроме «Восточный» продолжается даже в праздничные дни.
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