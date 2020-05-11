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В Роскосмосе рассказали о строительстве «Восточного» во время эпидемии

14:15, 11.05.2020
В Роскосмосе рассказали о строительстве «Восточного» во время эпидемии
Фото: russian.space

Роскосмос начал наращивать темпы строительства стартового комплекса под ракету-носитель «Ангара». Стройка за весь период не прерывалась ни на час, сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Заболевших, благодаря принятым жестким мерам изоляции стройки и строительного городка, нет», — написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Напомним, что подрядчиком строительства стартового комплекса под «Ангару» выступает ПСО «Казань».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказывал, что строительство стартового комплекса под «Ангару» на космодроме «Восточный» продолжается даже в праздничные дни.

Татарстан
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