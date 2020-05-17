Директор института передовых технологий КФУ рассказала о том, каким станет образование после пандемии

Фото: Максима Платонова

Директор созданного в конце апреля Института передовых образовательных технологий КФУ Светлана Коненкова рассказала о том, что показал опыт онлайн-обучения в Казанском университете этой весной.

«Cейчас мы живем в обществе, в котором информационная рамка практически отсутствует. Важно учиться, а не обучаться. В XX веке вуз, как правило, осуществлял подготовку к конкретному рабочему месту. Сегодня же мы наблюдаем переход от оформленных профессий к набору компетенций. Одна профессия может требовать разный набор компетенций в зависимости от отрасли, растет спрос на «гибридные» профессии и междисциплинарные навыки, — говорит Коненкова.



По словам спикера, студентам нравится переход на дистанционное обучение, когда все материалы и задания курса заранее размещены, и каждый может изучать курс в своем темпе. Также студенты стали больше задавать вопросов. Если при офлайн-встречах кто-то стеснялся, порой не решался активно обсуждать темы, им что-то мешало, то формат чатов снял барьеры, и они стали более активными. Для части студентов дистанционная форма оказалась намного более комфортной. Но многие студенты буквально жаждут вернуться в университет, скучают по живому общению с преподавателями.



Подробное о том, дешевле ли дистант по сравнению с традиционными формами образования и каковы перспективы включения геймификации и технологий VR в работу преподавателей и студентов читайте в материале «Реального времени»