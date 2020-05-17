В Армавире медики скорой помощи вместе прокричали: «Не получили ни рубля!» — видео

Фото: кадр видео из соцсети

В Армавире медики скорой помощи записали необычное коллективное обращение о том, что им не выплатили обещанные дополнительные выплаты. Ролик активно распространяется в соцсетях.

На кадрах медики скорой в масках, соблюдая дистанцию друг перед другом, вместе кричат один текст:

«Армавирская скорая помощь! Мы не получили обещанные выплаты! Ни врачи, ни фельдшера, ни медсестры, ни водители — никто, ни рубля, ни копейки! — сказали они на видео.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал разобраться с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате надбавок врачам. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков предупредил министра здравоохранения РТ Марата Садыкова об ответственности за нарушение прав медиков при получении доплат за работу с пациентами с коронавирусом.

