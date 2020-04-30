Горячую воду отключат в Казани только после полной отмены самоизоляции

Сезонное отключение горячей воды пройдет только после полного завершения режима самоизоляции. Об этом сообщили в мэрии Казани.

С просьбой пересмотреть графики отключения воды обратился к коммунальщикам мэр города Ильсур Метшин.

«Мы понимаем, что у коммунальщиков каждый день на счету, и мы привыкли проводить эту работу с конца апреля. Но я прошу все службы отложить отключение. Чтобы ни в одном доме горячая вода не была отключена, пока не будет объявлено об отмене всех ограничений», — сказал Метшин.

Летнее отключение горячей воды проводится ежегодно и разбито на четыре этапа. Это нужно для выявления нарушений и оперативного их устранения.



Ранее решение о прекращении отопительного сезона было пересмотрено в связи с обращениями граждан.

