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Сбербанк предложил своим сотрудникам протестировать лекарство от коронавируса

06:19, 14.05.2020
Сбербанк предложил своим сотрудникам протестировать лекарство от коронавируса
Фото: Реальное время

Сбербанк направил письма своим сотрудникам, предложив принять участие в тестировании лекарства против коронавируса.

Как передает РБК, клинические испытания первого образца вакцины, которая разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, начнутся в июне. Добровольцам предложено изучить противопоказания и список критериев.

В Сбербанке на конец 2019 года работали около 281 тысячи сотрудников. Скольким из них пришло предложение, не уточняется.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоз оборудования для производства лекарства.

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