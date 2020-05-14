Сбербанк предложил своим сотрудникам протестировать лекарство от коронавируса

Фото: Реальное время

Сбербанк направил письма своим сотрудникам, предложив принять участие в тестировании лекарства против коронавируса.

Как передает РБК, клинические испытания первого образца вакцины, которая разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, начнутся в июне. Добровольцам предложено изучить противопоказания и список критериев.



В Сбербанке на конец 2019 года работали около 281 тысячи сотрудников. Скольким из них пришло предложение, не уточняется.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоз оборудования для производства лекарства.

