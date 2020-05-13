В Минэкономразвития России разъяснили нюансы мер поддержки бизнеса

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С 11 мая перечень наиболее пострадавших от кризиса сфер расширился. В него вошла торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов, пояснила на площадке марафона «Мой бизнес» замдиректора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Олеся Тетерина.

Она рассказала, что предприятиям пострадавших отраслей важно сохранить занятость на уровне 90 % в период пользования льготным кредитом под 2 %. В этом случае государство погасит обещанную сумму. Если же персонал сократят, например, до 80 %, то государство погасит 50 % положенной суммы. Список банков, куда можно обратиться за микрокредитом, утвердят в течение недели, заверила Тетерина.

Помимо возврата налогов на профессиональный доход за 2 квартал самозанятым предоставят налоговый капитал в размере МРОТ. Из этого виртуального счета они смогут в дальнейшем списывать налоги в размере 4 % или 6 % при работе с физическими и юридическими лицами соответственно.

Специалист Минэкономразвития разъяснила, что, по поручению президента РФ, при выходе из режима ограничений главы регионов должны предусмотреть меры поддержки для таких предприятий, которым не оказывают помощь и которые не относятся к пострадавшим.

Тетерина обратила внимание, что в каждом субъекте действует представительство государственного института поддержки предпринимательства. Глава страны предложил выделить 12 млрд рублей этим организациям для того, чтобы регионы поддержали бизнес. По словам спикера, диапазон процентных ставок по льготным кредитам в этом случае будет между 1 % и 5,5% с возможными отсрочками по первым платежам. Каждая сделка будет заключаться индивидуально, в зависимости от ситуации компании. При этом срок рассмотрения заявок сокращен до одного рабочего дня.

Олеся Тетерина отметила, что производители акцизных товаров оказались в сложной ситуации: они относятся к наиболее пострадавшим отраслям и не могли работать последние недели, но по законодательству не имели право на прямую поддержку в размере 12130 рублей на каждого сотрудника. Сейчас разработали подзаконный акт, который устранил эту несправедливость. С 1 мая налоговая служба принимает заявления на безвозмездную поддержку — первые выплаты за апрель поступят уже в конце этой — начале следующей недели. За майскими выплатами нужно обращаться с 1 июня.

Беспроцентный заем на неотложные нужды (на зарплату) может получить средний и крупный бизнес из пострадавших отраслей. При расчете суммы кредита МРОТ умножают на каждого сотрудника и срок кредита — 6 месяцев.

Тетерина уточнила, что если вид деятельности компании из перечня пострадавших является дополнительным, то она не имеет право на отсрочку по налогам и взносам до 1 октября.

Кроме того, на получение этой помощи не имеют право те, у кого задолженность по налогам и сборам на 1 марта превышает 3 тыс рублей. Соответственно если компания погасит долг, превышающий эту сумму, то получит право на помощь.

— Не было учтено, что у нас на многих предприятиях работают менее 10 человек. На поддержку имеют право организации, которые, сократили не более двух сотрудников и при этом сохранили 50 % от коллектива. Если в компании работают 5 человек и двоих уволили, налоговая служба не имеет право отказать в помощи.



Сейчас на рассмотрении находится законопроект, в соответствии с которым у арендатора появится возможность расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке без штрафных санкций, сообщила Тетерина. Для тех, кто заключил договоры на выкуп муниципальной собственности, также будет действовать отсрочка платежа в течение одного года. Кроме того, предлагается пролонгировать компаниям сроки оплаты коммунальных платежей.