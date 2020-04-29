В Татарстане задержали браконьера, вылавливавшего раков
В Татарстане правоохранители задержали жителя Мензелинского района, занимавшегося незаконной ловлей раков. В отношении него возбуждено уголовное дело.
У браконьера изъяли девять раколовок, лодку «Казанка-М», мотор «Ямаха-15», сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.
Нарушителя обнаружил совместный рейд полиции и инспекторов комитета. Он ловил раков в акватории Нижнекамского водохранилища недалеко от населенного пункта Дусай Кичу.Общество Татарстан
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